Mi familia ha estado pasando por algunos momentos difíciles. Hemos perdido a nuestro tío Mario Gilberto Arguelles Arellano.

Mi tío era un médico que tenía su propia práctica y manejaba una farmacia en México. Construyó una oficina y una farmacia fuera de su casa. Cuidaba de personas que recorrían millas de la ciudad para verlo, abrió sus puertas incluso a las 2 am si alguien resultó herido, cuidó a las personas que entraron con heridas de bala, para dar a luz a los bebés, o un simple dolor de cabeza. Los vendó y les dio medicina a veces incluso gratis. Ha realizado varias visitas a domicilio en sus años de práctica e incluso entregó medicamentos a personas que no pudieron recogerlo ellos mismos. Estaba muy dedicado a servir a su gente hasta sus últimos días. Mi tío también es alguien que ha ayudado a mi madre en sus momentos de necesidad. Mario era el médico al que acudir cuando necesitabas consejo médico! Era amable, paciente y un hombre generoso. Incluso me enseñó a aplicar la protección solar en mi pequeño yo de 5 años cuando entré con mi cara brillante como un tomates. Él es alguien a quien siempre he disfrutado visitar mientras estaba en México. Si no estuviera en la farmacia, estaría montando en bicicleta por toda la ciudad incluso a su edad, o pasando tiempo con su familia haciendo picnic y jugando con los nietos. Era un hombre muy amado. Por nosotros su familia, sus hijos y nietos. Mi familia está sufriendo ahora mismo, ya que le echaremos mucho de menos.