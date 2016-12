EXHORTA COBAEZ A MANIFESTARSE SIN AFECTAR SERVICIO EDUCATIVO

Zacatecas, Zac.- El Director General del Colegio de Bachilleres del Estado (Cobaez), Rafael Sánchez Andrade, negó que haya una campaña de acoso contra los docentes del subsistema que se declararon en paro de labores este viernes.

En conferencia de prensa, dio a conocer que son nueve los planteles del Cobaez que están activos; otras nueve se manifestaron un paro de brazos caídos, 21 cerraron sus puertas y un turno vespertino, que no se ha sumado hasta el momento.

Manifestó que no está en contra de las expresiones solidarias que emanen del magisterio, además, poseen el derecho a manifestarse; empero aprovechó para exhortar a los maestros del Cobaez a trabajar en pro de la educación.

Explicó que desde la dirección, se exhortó a los directores para que ellos, a su vez, invitaran a no cerrar el acceso a los planteles y les permitieran hacerlo a aquellos docentes o trabajadores que desearan laborar.

También recordó que en el emplazamiento a huelga, conjurado el pasado 27 de mayo, se dio respuesta puntual a todos los pagos que el Supdacobaez demandó, de acuerdo con lo calendarizado y pactado con los representantes de la clase trabajadora.

Aclaró que el Cobaez cumple regularmente con los pagos al Infonavit, IMSS y SAT, en razón de la disponibilidad presupuestal del subsistema y, aunque en ocasiones se interrumpe, están al día de los compromisos que la institución tiene.

Finalmente, reiteró la invitación a docentes y administrativos a ejercer su derecho a manifestarse libremente sin afectar académicamente a los estudiantes. Pero, en este caso corresponde aplicar un descuento a quienes impidieron el acceso a los planteles.