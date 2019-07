PRI no debe ser abogado de corruptos, afirma Ivonne Ortega

· Durante la primera jornada de campaña por la dirigencia nacional del partido, la candidata y su compañero de fórmula, Pepe Alfaro, se pronunciaron porque quienes sean denunciados por actos de corrupción respondan ante la ley.- El PRI y los militantes priistas no tienen por qué cargar con el estigma de corrupción derivado de actos cometidos por algunas personas.

León, Guanajuato, miércoles 26 de junio de 2019

“Todas las personas que en el ejercicio público hayan cometido comprobados actos de corrupción tienen que responder ante la ley. El PRI no debe ser abogado de corruptos, y hay que empezar a limpiar al partido de ese estigma, porque no es justo que generaciones de militantes sean marcadas por las malas acciones de algunas personas”, afirmó Ivonne Ortega Pacheco, candidata a la presidencia nacional del PRI.

En rueda de prensa, la ex gobernadora de Yucatán se refirió así a las versiones de que hoy se habría entregado a las autoridades quien fuera tesorero de la ex alcaldesa Bárbara Botello, acusado de peculado.

“Desde la nueva dirigencia del partido, lo que propondremos es que a las personas que cometan comprobados actos de corrupción no únicamente les sea retirada la militancia sino que incluso el partido pueda también denunciarlos”, indicó.

Por otro lado, explicó que decidieron iniciar la campaña por la dirigencia nacional del PRI en León, Guanajuato porque “se trata de un sitio donde el partido enfrenta desde hace décadas una situación particularmente compleja, y consideramos que la dirigencia nacional tiene abandonada a la militancia”.

“Vamos a estar al pie del cañón con los militantes, iremos donde más se necesite el respaldo para que juntos podamos recuperar al partido. Esta no será una campaña de eventos masivos, de despilfarros ni de ostentaciones, eso es únicamente para complacer egos porque está comprobado que ese tipo de actos no definen una elección. Nuestra campaña será de cercanía con los militantes para escucharles y no para imponerles, como quiere hacer el candidato de la cúpula”, dijo.

A su vez, el candidato a la secretaría general del CEN José “Pepe” Encarnación Alfaro Cázares, destacó que el principal reto que tiene el PRI es recuperar la confianza de la ciudadanía “y para eso tenemos que demostrar que se ha aprendido la lección que los propios ciudadanos han emitido con sus votos”.

“La derrota del 2018 significó el rechazo a una cúpula que se alejó del partido, de su militancia y de los ciudadanos. Por eso rechazamos regresar a viejos esquemas del pasado, de la imposición, la línea y sobre todo no queremos que el PRI se convierta en un satélite del actual gobierno”, expresó.

La cargada y el intento de imposición

Sobre el respaldo de la cúpula y la evidente “cargada” hacia el candidato cupular Alejandro Moreno, Ivonne Ortega señaló que el voto de la militancia solo tiene un dueño y ese es el propio militante que lo emite; “si los votos tuvieran dueños corporativos, el PRI no habría perdido la elección del 2018”.

“La libertad del voto militante es la clave del proceso interno y por eso nosotros planteamos que haya transparencia con observadores externos. Hemos llegado a nuestra candidatura superando los obstáculos que nos quiso poner la cúpula y sabemos a lo que nos enfrentamos, pero también damos la batalla porque contamos con el respaldo real de la militancia”, expresó.

Pepe Alfaro coincidió en que “no somos ingenuos, sabemos lo que la cúpula puede intentar para imponer a su candidato, pero utilizaremos todos los recursos legales para evitar un fraude, que es la única forma como pudieran ganarnos, pero eso también significaría robar la voluntad de la militancia”.

“No estamos en esta competencia para negociar nada, vamos hasta el final y vamos con todo”, concluyó.