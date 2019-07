EL PRI ASUME UN COMPROMISO CON LA APERTURA Y LA DEMOCRACIA EN SU INTERIOR: RUIZ MASSIEU

El Partido Revolucionario Institucional asume un compromiso con la apertura en su interior e impulsa una etapa de renovación democrática que tiene como protagonista a la militancia, aseguró la Presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

Al encabezar la XLVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN), llamó al priismo a salir fortalecido, sin fracturas ni divisiones, de la elección de la dirigencia de su partido para el período estatutario 2019-2023.

“Salgamos a transformar al priismo, de forma y fondo, para demostrar a la sociedad mexicana que somos un partido capaz de renovarse, de ponerse al día y de estar a la altura de las exigencias ciudadanas de transparencia, democracia y legalidad”, puntualizó.

En compañía del Secretario General, Arturo Zamora Jiménez, la lideresa tricolor sostuvo que los priistas están decididos a relanzar su diálogo con la ciudadanía, a partir de la renovación de sus prácticas internas. “Más que un tema de reglas, nuestra renovación de dirigencia nacional es un tema de voluntad”, indicó.

En el Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede partidista, afirmó que “la dirigencia nacional continuará guiando el proceso bajo un estricto sentido de equidad, imparcialidad y uso racional de los recursos: militantes y aspirantes pueden estar seguros de ello”.

Al dejar en claro que los adversarios no se encuentran al interior del PRI, Ruiz Massieu destacó: “los adversarios son aquellos que no escuchan las voces críticas, que no respetan el federalismo, la división de poderes o a las instituciones autónomas. Los adversarios son aquellos que gobiernan desde las ocurrencias y desde los caprichos que conducen a la incertidumbre para las familias. Los adversarios son aquellos que no creen en la democracia, sino que creen en el voluntarismo autoritario”.

Para esos adversarios, remarcó, es que el PRI se está fortaleciendo, se está renovando y se está preparando para recuperar su posición natural como constructor, y no destructor, de nuestras instituciones.

Finalmente, la presidenta nacional del tricolor sentenció: “ustedes lo saben mejor que nadie, pero vale la pena recordarlo: el PRI tiene historia y tiene porvenir”.

En la XLVI Sesión Extraordinaria del CPN se autorizó unánimemente que la convocatoria para la elección interna de la dirigencia nacional del PRI sea emitida este mismo día, la cual especifica que los aspirantes se registren el 22 de junio, el proselitismo se lleve a cabo del 26 de junio al 9 de agosto, con un tope de campaña de 4,296,333.25 pesos, dos debates los días 17 de julio y 7 de agosto, y la jornada electiva se efectúe el 11 de agosto, por consulta directa a la militancia.

Posteriormente, fue aprobada, por unanimidad, la contratación de un crédito con garantía hipotecaria sobre el inmueble de José María Lafragua No. 3, colonia Tabacalera, con objeto de sufragar los requerimientos financieros del proceso de renovación, que el CEN estima que no implique gastos mayores a 100 millones de pesos.

Participaron gobernadores y ex gobernadores, ex presidentes nacionales del PRI, senadores, diputados federales y locales, alcaldes y dirigentes de los Comités Directivos Estatales, así como líderes de los sectores y organizaciones priistas de todas las entidades federativas.