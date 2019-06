ENTREGA GOBERNADOR PREDIO A ISSSTEZAC PARA SALDAR DEUDA DEL COBAEZ

Zacatecas, Zac.- El Gobernador Alejandro Tello hizo oficial la desincorporación de un predio para su enajenación en la modalidad de Dación de Pago, con el cual su administración saldará la deuda histórica del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), que asciende a 500 millones de pesos. Durante la sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de la entidad (ISSSTEZAC), el mandatario entregó de manera simbólica el Decreto, con el cual la Sexagésima Tercera Legislatura autoriza al Gobierno del Estado la desincorporación del terreno. Alejandro Tello explicó que a partir de esta medida comienza la reestructura del fondo del ISSSTEZAC, con el fin de que el organismo cuente con viabilidad financiera a largo plazo y así superar la crisis económica que vulnera los beneficios de las y los pensionados, así como jubilados. “Tengo la voluntad de que en lo que resta de mi Gobierno estaré presente en todas y cada una de las reuniones de esta Junta Directiva. Intento que a partir de este momento generemos la reestructura más profunda en la historia del instituto”, afirmó. Por lo anterior, convocó al sector laboral sindicalizado a unirse a esta reforma del ISSSTEZAC, pues cumplir con la meta implica garantizar los derechos laborales que se han ganado tras prestar sus servicios en la administración estatal durante años. “Los invito a que escribamos una nueva historia donde dejemos mejores condiciones en el fondo de pensiones. Hoy más que nunca estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo lo correcto. Si no me meto a fondo a resolver el tema de pensiones, me voy a arrepentir y seré recriminado en mi Gobierno”, agregó Alejandro Tello. Por su parte, el Director del ISSSTEZAC, Francisco Martínez Muñoz, explicó que el organismo continuará con el impulso de la reestructura administrativa que ayude a disminuir los gastos operativos sin sacrificar la eficiencia, eficacia, atención y calidad de los servicios que el organismo proporciona. “En el Instituto seguiremos trabajando, para estar a la altura del reto que significan hoy los sistemas de pensiones. Entendemos que el momento del país, y también de Zacatecas, exige decisiones consecuentes con la complejidad que nos rodea”, concluyó Martínez Muñoz.