Abierta la convocatoria para elección de Integrante de Consejo Consultivo de la CDHEZ

Jueves 29 de Noviembre de 2018

Toma de Protesta a Legisladoras Suplentes

Luego de que el Pleno de la Asamblea avalara por unanimidad los dictámenes emitidos por la Comisión Legislativa de Gobernación, mediante los cuales se autorizaron las solicitudes formuladas por las ciudadanas Soralla Bañuelos de la Torre y Verónica del Carmen Díaz Robles, concediéndoles licencia por tiempo indeterminado para separarse del cargo de Diputadas integrantes de esta Asamblea, en una sesión realizada durante la jornada legislativa del día, que tuvo carácter de solemne, Aída Ruiz Flores Delgadillo y Roxana del Refugio Muñoz González rindieron protesta de Ley como Diputadas Propietarias, Integrantes de la LXIII Legislatura del Estado.

APROBACIONES

Convocatoria para Elección de Integrante del Consejo Consultivo de la CDHEZ

Tras considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, y dispensarse los trámites establecidos, fue avalado por unanimidad de la Asamblea, el Punto de Acuerdo presentado por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, mediante el cual se emite la convocatoria pública, abierta, transparente, informada y democrática, para elegir una integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Se convoca a los colegios de profesionistas, las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como a los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos y a la sociedad en general, para que presenten por escrito, propuestas de personas para ocupar el citado cargo durante un periodo de tres años, contados a partir de la fecha de su toma de protesta.

Las propuestas deberán presentarse en la Oficialía de Partes de la Honorable Legislatura del Estado, en avenida Fernando Villalpando, #320, zona centro, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas; en el horario de lunes a viernes de 9:00 a las 20:00 horas; a partir del día jueves 29 de noviembre del 2018 y hasta las 20:00 horas del día miércoles 12 de diciembre del mismo año.

Difusión de Campaña Naranja

Tras presentar una reseña mediante la cual se justifica la necesidad de que en el 2008 se diseñara la Campaña Naranja ÚNETE, que tiene como objetivo generar consciencia para prevenir y sobre todo el de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, además de comprender ante las y los diputados asistentes la necesidad para que esta temática no pase desapercibida por esta Soberanía Popular, y se convierta en un tema principal de la agenda legislativa, sin distingo de corrientes, partidos políticos o ideologías, la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado presentó ante el Pleno una Iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del Estado de Zacatecas, para que a través de la Secretaría de la Mujer, se difunda información y material a los 58 municipios del estado, para concientizar sobre la erradicación de la Violencia contra las Mujeres

Incluye además en el exhorto a los 58 Ayuntamientos Municipales, para que a través de sus instancias municipales para las mujeres, se establezcan actividades, programas y campañas permanentes de diseminación de la información para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y que así, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se ilumine de color naranja el Palacio Legislativo y los monumentos y edificios públicos que así lo permitan, a partir de la fecha de aprobación.

El asunto fue considerado como de urgente y obvia resolución, por lo cual fueron dispensados los trámites establecidos, avalando el Punto de Acuerdo durante la misma sesión por unanimidad de las y los diputados asistentes.

Durante la discusión en lo general, las diputadas Gabriela Evangelina Pinedo Morales, Alma Gloria Dávila Luévano, Karla Dejanira Valdez Espinoza y el diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre, subieron a la máxima tribuna de nuestra entidad para hablar a favor del Punto de Acuerdo.

Autorización a Presidenta de Comisión de Jurisdiccional

Los integrantes de la Comisión Legislativa de Jurisdiccional presentaron la Iniciativa de Punto de Acuerdo, por la que solicitan se autorice a la Diputada Ma. Edelmira Hernández Perea, Presidenta dicha comisión, para que suscriba los acuerdos de vista, de celebración de la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, y formulación de alegatos, de cierre de instrucción y los acuerdos de trámite que impulsen el procedimiento, con excepción del auto de inicio y dictamen, que se generen dentro de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa que se siguen ante esta Soberanía Popular.

Lo anterior, es con la finalidad de agilizar el trámite de los expedientes que se encuentran en dicha comisión, y estar en condiciones de impartir justicia de manera pronta y expedita, ya que se encuentran registrados en esta Comisión un número aproximado de 200 expedientes, por lo que es necesario abatir el rezago que se tiene y concluir el trámite de cada uno de ellos.

Este asunto se consideró de urgente resolución y se avaló de manera unánime con 18 votos.

Exhorto para desistir de Controversia Constitucional

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Asamblea, presentaron la Iniciativa de Punto de Acuerdo mediante el cual se propone exhortar al Titular del Poder Ejecutivo de la Unión, para que se desista de la Controversia Constitucional radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpuesta el 14 de febrero de 2017, mediante la cual plantea declarar la invalidez de los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y otras disposiciones legales, donde se establece la recaudación del denominado impuesto ecológico en cuatro vertientes: Por remediación ambiental en la extracción de materiales, De la emisión de gases a la atmósfera, De la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y Al depósito o almacenamiento de residuos, con una proyección de mil doscientos treinta millones de pesos.

Quienes promovieron la iniciativa, manifestaron estar conscientes de los criterios de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que tratándose de normas generales no es procedente el desistimiento de las controversias constitucionales, sin embargo, consideraron que la determinación del Ejecutivo Federal de impugnar las leyes fiscales mencionadas, constituye un acto que pretende demostrar la invasión de competencias en materia ecológica y, en consecuencia, el desistimiento puede surtir los efectos legales conducentes.

Por otra parte, aseguraron que con el desistimiento por parte del Ejecutivo Federal se demostraría no solo su compromiso con el pacto federal y la soberanía de los estados, sino también, con la preservación y protección del medio ambiente, mandato constitucional que debe ser observado por las autoridades de todos los niveles de gobierno.

Tras considerar que el asunto era de urgente y obvia resolución, fueron dispensados los trámites establecidos, aprobando con 19 votos a favor el Punto de Acuerdo durante la misma sesión.

Durante su discusión en lo general, la diputada Emma Lisset López Murillo habló a favor del Punto de Acuerdo.

Información Oportuna

Con 18 votos a favor, el Pleno de la Asamblea avaló el dictamen emitido por los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, mediante el cual se exhorta de manera respetuosa, a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política a efecto de que informe a los diputados integrantes de la Soberanía Popular con la antelación correspondiente de los asuntos que habrán de tratarse en sus reuniones y, en su caso, el sentido de los dictámenes a ser abordados en sesión de pleno.

Durante su discusión en lo general, el diputado Omar Carrera Pérez hizo uso de la Tribuna para hablar a favor del dictamen.

Partidas Presupuestales

Por unanimidad de la Asamblea fue aprobado el dictamen que fue presentado ante el Pleno por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se exhorta de manera atenta y respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, se destinen y etiqueten recursos conforme las condiciones presupuestales, para: Frente Social Zacatecano Braceroproa, A. C., Asociación Pro Paralítico Cerebral, A. C. APAC – Zacatecas, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, Comité del Sistema Producto Maguey y Mezcal en el Estado de Zacatecas, Secretaría General de Gobierno del Estado, Colectivo para la Equidad y la Defensa de los Derechos de las Mujeres Techiyaliztli, A. C., Asociación Riñón de Plata, RIPLA, y Centros de Integración Juvenil, A. C.

Calentadores Solares para Población en Pobreza Extrema

De igual forma, con 19 votos a favor, fue autorizado por las y los diputados asistentes, el dictamen presentado por la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, que exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Tello Cristerna, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social implemente un Programa Estratégico de Calentadores Solares para las comunidades y municipios con población en situación de pobreza y pobreza extrema en el estado y, para tales efectos, se incluya una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019.

Durante la discusión en lo general el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez habló a favor del dictamen.

Reforma a la Ley de la Juventud

Las y los diputados asistentes a la jornada legislativa del día, avalaron con 19 votos a favor el dictamen elaborado por la Comisión de la Niñez, Juventud y Familia, por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, a fin de que la convocatoria para que se realice El Parlamento Joven cada año, se publique en el mes de octubre del año anterior a la celebración, y tendrá una duración de 60 días naturales. También modifica el que El Parlamento Joven, ahora se llevará a cabo la última semana del mes de enero de cada año, en el día establecido por el Comité Organizador, en la sede de la Legislatura del Estado de Zacatecas.

Reformas a la Ley Orgánica y Reglamento General del Poder Legislativo

El dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 11 y 28 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, fue aprobado con 19 votos a favor, a fin de establecer la figura de adherente a quien no sea promovente de una iniciativa, instituyendo como un derecho de las y los diputados, adherirse a las Iniciativas que hayan sido presentadas por otro diputado, siempre y cuando medie el consentimiento expreso del proponente, debiendo quedar asentado en el acta de la sesión correspondiente.

Denuncias Presentadas Por Ayuntamientos

Con 21 votos a favor, fue avalado el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, por el que se propone al Pleno de esta Soberanía Popular el sobreseimiento y el consecuente archivo de las denuncias entabladas por integrantes de los cabildos de los municipios de Apozol, Jerez, Villanueva, Morelos y Saín Alto, todos del estado de Zacatecas.

Transparencia de Información en la UAZ

Por unanimidad de la Asamblea, fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales, mediante el cual se exhorta de manera respetuosa al Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para que tome las medidas necesarias a fin de publicar, complementar, actualizar y poner a disposición del público a través de los respectivos medios electrónicos, la información suficiente respecto del uso y manejo de los recursos públicos, humanos y financieros asignados.

Lo anterior, tras considerar que las instituciones de educación superior, deben guiar desde las actividades como: docencia, investigación y gestión, la incidencia de su actividad sobre el resto de la sociedad, se deben incluir la investigación y la innovación de políticas públicas encaminadas a desarrollar estrategias que favorezcan y garanticen la rendición de cuentas, a fin de forjar una sociedad basada en el conocimiento, que garantice transparencia absoluta sobre el uso de los recursos públicos.

Al momento de discutirse el dictamen en lo general, el diputado Omar Carrera Pérez hizo uso de la máxima tribuna de la entidad, para hacerlo a favor.

INICIATIVAS

Financiamiento de Actividades en Diversas Asociaciones Civiles

Con el objetivo de financiar actividades de diversas Asociaciones Civiles, las diputadas Mónica Borrego Estrada y María Isabel Trujillo Meza, así como el diputado Pedro Martínez Flores, expusieron ante el Pleno la Iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Tello Cristerna para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019 incluya una partida presupuestal canalizada a ello.

En total, son 16 asociaciones civiles las que detallaron en la Iniciativa, han presentado solicitudes de apoyo, mismas que anexan proyecto de trabajo para el 2019, acta constitutiva respectiva y algunas la Clave Única de Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, considerando una partida presupuestal por el orden de 30 millones 125 mil 197 pesos con 69 centavos, para beneficiar a 5 mil 441 personas.

Los promoventes exhortaron a sus compañeras y compañeros legisladores, para que apoyen las actividades de las asociaciones civiles y organizaciones que se describieron al momento de presentar la Iniciativa, pues aseguraron que sin tener la obligación, coadyuvan en la responsabilidad del Estado para elevar la calidad de vida de personas de distintos grupos vulnerables con diversas necesidades ordinarias y otras muy extremas.

Partida Presupuestal para Asociación Civil

Por su parte, el diputado José Juan Mendoza Maldonado hizo lo propio, y también presentó una Iniciativa de Punto de Acuerdo para que se haga un exhorto respetuoso al Secretario de finanzas de Gobierno del Estado, a fin de que a la brevedad posible, y dentro de los recursos que se tienen destinados, establezca una partida por la cantidad de 1 millón 891 mil 880 pesos, para que sean destinados a la Asociación Civil denominada “Con los Ojos del Alma A.C.”, para su funcionamiento.

El objetivo principal de la Asociación Civil “Con los Ojos del Alma A.C” es la rehabilitación servicio y atención en establecimientos especializados, dentro de lo que se considera la asistencia médica, la psicoterapia, la terapia familiar, y la provisión de medicamentos, prótesis, e insumos sanitarios.

Autorización a Inconformes con Proyecto de Presa Milpillas

Tras sentenciar que el desarrollo de nuestra entidad no puede ni debe estar peleado con el bienestar de la población ni de las comunidades originarias, las diputadas Gabriela Evangelina Pinedo Morales y Alma Gloria Dávila Luévano evocaron el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades originarios a la libre determinación y, en consecuencia, al derecho a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, así como al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan dichas comunidades.

Lo anterior, al proponer ante la Asamblea una Iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente, al Gobernador Alejandro Tello, para que atienda a la brevedad los reclamos de las personas y grupos sociales inconformes con el proyecto de la presa Milpillas, a través de mesas de diálogo que canalicen y den respuesta a las exigencias de la población; y que a su vez, dé a conocer a la brevedad la lista de los beneficios sociales y económicos, y se entreguen de manera inmediata y directa la serie de programas que recibirán los pobladores aledaños al proyecto de la Presa Milpillas.

Consideraron las diputadas promoventes, que aunque en el proyecto de la Presa Milpillas, el gobierno de la entidad ha señalado que además de gestionar y realizar proyectos de rehabilitación y nuevas redes de agua potable para las comunidades del Municipio de Jiménez del Téul, y que los pobladores recibirán una serie de beneficios sociales y económicos, hasta el momento ello ha quedado en el aire, sin aterrizar nada concreto, por lo que las comunidades aledañas a esta obra, han exigido el derecho constitucional de audiencia una y otra vez a las autoridades sin conseguirlo.

“Pancho Villa” en el Muro de Honor

Luego de valorar y reconocer la figura de “Pancho Villa” como un prócer de la Revolución, el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano expuso ante el Pleno, la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante se propone inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de este Poder Legislativo el nombre de Don Doroteo Arango “Pancho Villa”.

Detalló el promovente, que a 108 años de la Revolución mexicana, es idóneo presentar ante esta soberanía la Iniciativa de Punto de acuerdo que tiene como objetivo revertir el olvido histórico y otorgarle un reconocimiento a la persona que le dio gloria a Zacatecas por el triunfo de 1914 en La toma de Zacatecas.

Partida Presupuestal para Comités Técnicos de Aguas Subterráneas

A fin de garantizar la operación de los 8 Comités Técnicos de Aguas Subterráneas, en pro del cuidado del agua, el diputado Armando Perales Gándara dio a conocer a sus homólogos la Iniciativa de Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que dentro de sus facultades y atribuciones considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019 correspondiente a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente así como a la Secretaría del Campo, una partida de 750 mil pesos para cada uno de los 8 Comités Técnicos de Aguas Subterráneas, que son: Sain Alto, El Palmar, Puerto Madero, Guadalupe de las Corrientes, Calera, Chupaderos, Aguanaval y Ojocaliente, cantidad óptima para que puedan operar a cabalidad lo establecido en la Ley.

Programa Fiscal de Condonación

El diputado Omar Carrera Pérez planteó en la máxima tribuna de la entidad, una Iniciativa de Punto de Acuerdo para que desde esta Soberanía Popular, se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que en coordinación con la Secretaria de Finanzas Estatal, implemente un programa en el cual, deje sin efectos el cobro de tenencia y del impuesto adicional para infraestructura, a aquellos contribuyentes que tengan un adeudo mayor a los tres años, ya que con ello se contribuiría en gran medida a no lastimar más la economía del contribuyente y a la vez, le permitiría pagar sus contribuciones dentro del marco legal.

Consideró el legislador, que esta invitación es plenamente atendible, si se muestra sensibilidad y voluntad por parte del Gobierno del estado, ya que solo se dejara de cobrar impuestos que han sido tachados de ilegales, al no ser proporcionales y equitativos, según ha quedado establecido por los tribunales federales.

Recursos para Convenio GODEZAC-UAZ

En virtud de la necesidad de todos los zacatecanos de vivir en paz, en un estado de tranquilidad y solidaridad entre los ciudadanos, la diputada Alma Gloria Dávila Luévano propuso la Iniciativa de Punto de Acuerdo que plantea exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Finanzas para que en el presupuesto de egresos 2019 en el rubro de prevención del delito se destinen 28 millones de pesos para fondear el convenio entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Zacatecas que da origen a las Brigadas de Activación Social.

De igual forma se contempla que la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía Popular, dé seguimiento en el Dictamen de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019 del Estado de Zacatecas, ya el recurso se utilizaría de la siguiente manera: 16 millones 380 mil pesos en recurso para becas, y 11 millones 620 mil pesos para los gastos de operación, apoyo experto y equipamiento

La Universidad Autónoma de Zacatecas a través de algunos de sus programas académicos, construyó un modelo de ingeniería de la cohesión social a partir de la intervención directa en los territorios. A dicho programa de acción se le titula “Brigadas de Activación Social”, y ya se ha firmado el convenio entre la UAZ y Gobierno del Estado para operar el programa, con lo cual se establece una estructura de amplia coordinación y corresponsabilidad interinstitucional para operar el programa. El esquema de implementación implica la innovación de formas dentro de la llamada Nueva Gobernanza en la atención de los problemas públicos.

Disminución de Muertes Maternas

A efecto de brindar mejores condiciones en salud a la sociedad zacatecana, la diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza presentó ante el Pleno, la Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Salud, se implemente una campaña permanente de prevención, información y concientización de los riesgos antes, durante y después del embarazo a fin de disminuir el número de muertes maternas en el Estado; además para que en los 58 municipios del Estado, por medio de una colaboración directa con los servicios de salud, se puedan atender de manera inmediata las urgencias obstétricas.

Detalló en un análisis que comprende de 2014 a 2017, que en el Estado de Zacatecas se presentaron 39 muertes maternas, por lo que insistió que estamos frente a un tema que merece toda la atención de los entes públicos en sus diferentes niveles de gobierno.

Recursos para Infraestructura Educativa

En virtud de la necesidad que tienen los habitantes de la Comunidad de Sauceda de la Borda de contar con una preparatoria digna, que funcione en óptimas condiciones y que dé respuesta a la necesidad de educación de los jóvenes de esa comunidad, la diputada Alma Gloria Dávila Luévano sometió a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Punto de Acuerdo por la que exhorta a la Secretaría de Finanzas para que en el presupuesto de egresos 2019 en el rubro de educación, se destine 1 millón 863 mil pesos para la construcción de las aulas, baños y cerco perimetral faltante en El Centro de Servicios de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) de Sauceda de la Borda, Vetagrande.

Conservación del Medio Ambiente

A fin de establecer acciones y políticas encaminadas al desmontaje paulatino en la producción, distribución y uso de materiales o productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos que generan graves perjuicios al medio ambiente, la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales y el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, propusieron ante la Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforman y adicionan diversos ordenamientos de la materia.

De igual forma, se propone incluir la prohibición en el Estado de Zacatecas y sus municipios, de otorgar bolsas de plástico o material semejante, popotes y utensilios desechables que son de único uso, resultan inútiles o no reutilizables, en establecimientos mercantiles, ya sea para la transportación, contención y envase de los productos o servicios que presten.

Educación Superior Universal, Gratuita y Obligatoria

El diputado Jesús Padilla Estrada sometió a la consideración de esta Asamblea, una Iniciativa con Proyecto de Decreto consiste en reformar el artículo 3o, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que toda persona en nuestro país tenga derecho a recibir educación, y que el Estado imparta ésta en todos sus niveles, incluida la superior, con carácter de universal, obligatoria y gratuita.

Aseguró el legislador, que ésta propuesta se inscribe en el principio de progresividad que debe observar el Estado mexicano para el uso y disfrute pleno de los derechos humanos.

Adiciones al Reglamento General del Poder Legislativo

A fin de que se incorporen a la reglamentación interna de este Poder, los conceptos de moción en su significado más extenso, la pregunta parlamentaria y la interpelación, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez presentó ante la Asamblea una Iniciativa de Decreto, que propone reformar el artículo 111 y adicionar un artículo 182 BIS del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

Consideró el legislador, que actualmente se considera sólo la moción de orden y la moción suspensiva, como prerrogativas exclusivas del presidente de la mesa, delimitando la responsabilidad participativa del resto de los integrantes del pleno, al tiempo que se impide que haya otros tipos de moción que resultan útiles también para enriquecer el debate.

Ante esto, planteó que en los debates las mociones puedan ser de orden; apego al tema; cuestionamiento al orador; ilustración al Pleno; rectificación de trámite; alusiones personales; rectificación de hechos; o suspensión de la discusión, y sean prerrogativa de todos quienes participamos en el pleno, sin menoscabo de la autoridad que en todo momento tiene el presidente.

Respecto de la pregunta parlamentaria y la interpelación, dijo que éstas no se encuentran incluidas, a pesar de su importancia para el intercambio de las ideas y la satisfacción plena como resultado de las discusiones, por lo que aseguró que ambas constituyen elementos insustituibles de información para el trabajo legislativo, ya que permiten obtener información y explicación sobre las distintas cuestiones que nos atañen como representantes populares, y, por lo tanto, permiten una expresión abierta, clara, transparente, democrática, de cara a la ciudadanía, y se eliminan las suspicacias que derivan de las sospechas de los acuerdos bajo la mesa.

Participación Ciudadana para Conocer Aceptación de Obras

Reconociendo la democracia participativa, como un proyecto que tiene como objetivo primordial la participación ciudadana en la cual el eje principal es el sostener una política social y de gobierno, el diputado Omar Carrera Pérez presentó la Iniciativa de Punto de Acuerdo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas, que propone que esta Sexagésima Tercera legislatura, solicite la realización de un proceso de Plebiscito, aplicado a los habitantes del Municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, para conocer su aprobación o no, en la realización de las obras del Sistema Hídrico Milpillas, conformado por la presa San Andrés y su acueducto.

Fundamentó su iniciativa, narrando lo suscitado tras la denuncia del presidente del ejido Atotonilco, quien manifestó que él no había otorgado ningún permiso para la realización de los trabajos, a pesar de que ya habían iniciado.

Ante tal situación, un grupo de ciudadanos y de ejidatarios afectados, se presentaron al lugar donde se encontraban las máquinas trabajando y le pidieron al personal que las detuvieran y salieran del ejido, porque no contaban con el permiso ni el convenio por parte de la Asamblea ejidal para llevar acabo tales obras, iniciándose un proceso de confrontación entre trabajadores del gobierno y ejidatarios, hechos que fueron del dominio público por su difusión en redes sociales y medios de información, factores que pusieron en riesgo la tranquilidad de la comunidad y la estabilidad del Estado de Derecho en esa parte del territorio zacatecano.

Partida Presupuestal para UTZAC

Con el fin de fin exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, para que considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, una partida presupuestaria de 2 millones de pesos destinada a la UTZAC, la diputada María Navidad de Jesús Rayas Ochoa planteó ante el Pleno la Iniciativa de Punto de Acuerdo que se sustenta en argumentar que lamentablemente la situación económica actual de la UTZAC, como la de otras universidades públicas de la entidad, es precaria y con signos de crisis, afectando a un gran número de jóvenes zacatecanos que son estudiantes de esta universidad y a quienes buscan acceder a un programa educativo impartido por esta institución.

Instalación de Ministerios Públicos en Guadalupe

Tras asegurar que el instalar Ministerios Públicos en Guadalupe posibilita ofrecerles a sus 210 mil habitantes un servicio de procuración de justicia de calidad, que implique: proximidad, atención profesional y romper con algunos vicios, las diputadas María Navidad de Jesús Rayas Ochoa y Alma Gloria Dávila Luévano presentaron la Iniciativa de Punto de Acuerdo mediante el cual se propone exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, para que instale por lo menos tres ministerios públicos en el Municipio de Guadalupe; uno para asuntos de menores de edad, otro para delitos contra las mujeres y otro para atención general.

De igual forma contempla en la Iniciativa de Punto de Acuerdo, exhortar al Municipio de Guadalupe y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a que la instalación de los tres ministerios públicos en la municipalidad referida, se formalicen de manera fundada y motivada, a través de un convenio de colaboración.

Argumentaron las promoventes, que el Ayuntamiento ya hizo lo propio, pues la totalidad de los integrantes del cabildo, presentaron una solicitud formal al Fiscal General, comprometiéndose a proporcionar instalaciones, psicólogos, trabajadores sociales y médicos, por lo que dijo, ahora corresponde a esta Legislatura dar el respaldo a una de las demandas más sentidas y justas de la población mediante este exhorto a la Fiscalía.