ES EL TIEMPO DEL DIÁLOGO, DEL CONSENSO Y DE LA PROPUESTA CONSTRUCTIVA: ALEJANDRO TELLO

ZACATECAS, ZAC.- Tras asegurar que no será una carga para el partido, sino un activo, el primer priista del estado, Alejandro Tello Cristerna destacó que el mensaje del PRI es claro: “es el tiempo del diálogo, del consenso y de la propuesta constructiva, que nos permita garantizar un avance hacia una verdadera democracia”.

Así lo expresó en la Asamblea Estatal Deliberativa y Electiva, rumbo a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, en donde agregó que “hoy más que nunca debemos ser críticos y autocríticos, aprender de nuestros errores y redoblar esfuerzos; por eso los felicito, porque gracias a sus ideas, trabajo y compromiso, el PRI del mañana dará mejores resultados de los que ofrece ahora”.

“Mi visión ha sido y será estar comprometido con el presente y futuro de nuestra tierra y para ello sé que cuento con el apoyo total de mi partido, porque sin su trabajo y principios, difícilmente tendríamos los resultados del Zacatecas que todos queremos”, agregó Alejandro Tello.

Y finalizó diciendo el primer priista zacatecano: “estoy seguro de que con madurez, respeto y convicción partidista, llegaremos a acuerdos importantes en esta Asamblea, y así, unidos y fortalecidos, nuestro partido continuará, una vez más, encabezando la mejores causas, anhelos y aspiraciones de los zacatecanos”.

Por su parte, el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Roberto Luévano Ruiz, luego de reiterar que las puertas de este instituto político están abiertas, afirmó que “los priistas no traicionamos, los priistas no escuchamos el incongruente canto de las sirenas y que el priista nunca se baja como cucaracha al primer vaivén del barco, ni siquiera en zozobra”, pero también exhortó a que se vayan quienes se tengan que ir, pero que no solo lo anuncien y lo pregonen.

“Hoy por hoy, se ratifica nuestro posicionamiento, nuestra apertura; por ello las puertas del partido se mantienen abiertas, así lo dijimos en la toma de protesta y hoy lo ratifico: que venga la juventud, que vengan sus mujeres y hombres, que vengan los estudiantes y las amas de casa, que vengan las mujeres y los hombres del campo, que vengan todos, siempre encontrarán las puertas abiertas de este partido; siempre tendrán oídos y respuesta a la crítica constructiva, a la propuesta, a la colaboración y a la suma del esfuerzo partidista”, expresó Luévano Ruiz.

Pero también, precisó el dirigente estatal priista, “y lo digo con toda responsabilidad: que se vayan quienes se tengan que ir, que no lo anuncien, que no lo pregonen. Cuando existen decisiones de trabajo y de beneficios compartidos, el principal sustento resulta ser la lealtad; desterremos entonces al oportunismo ramplón, que se bajan, como ya lo dije, al primer vaivén de olas que anuncian tormenta”.

Con respecto a la relación entre el PRI y su gobierno, el Presidente del CDE del PRI dijo que existen opiniones encontradas, “algunos reclaman la sana distancia, pero otros nos pronunciamos mejor por un sano acompañamiento, es decir, caminar juntos, con respaldo mutuo, para sentir y respirar el espíritu del priismo zacatecano.

“Desde esta tribuna lo afirmo: los priistas nos la rifamos hasta el final, estamos acostumbrados a cerrar filas en torno a nuestros liderazgos, por eso hoy, desde Zacatecas, reafirmamos nuestro compromiso con el presidente Enrique Peña y el gobernador Alejandro Tello”, destacó.

En su oportunidad, Mauricio Ortiz Proal, Secretario Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI indicó que en esta asamblea, “juntos vamos a definir el tipo de partido que queremos construir, un PRI exitoso que gane elecciones y que sea útil a favor de México”.

El también Presidente de la CONALPRI y representante personal del dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, agregó que lo anterior se logrará “como lo hemos hecho siempre, con responsabilidad, talento, mesura y con inclusión”.

Al concluir el evento protocolario de apertura de la asamblea, fueron instaladas las cinco mesas temáticas en las cuales los asambleístas analizaron y debatieron sus propuestas, mismas que permitieron sacar un consenso que será llevado a la Asamblea Nacional Ordinaria.

Finalmente, al reanudar los trabajos se efectuó la Asamblea Electiva, en la cual se aprobaron a los 47 asambleístas que representarán al priismo de la entidad en la Nacional Ordinaria, el próximo12 de agosto, en la ciudad de México.

Correspondió al Delegado General, Luis Antonio Muñoz Mosqueda, clausurar los trabajos en los que también participaron Cristina Rodríguez de Tello, esposa del primer priista del estado, el exgobernador Pedro de León Sánchez, la Secretaria General del CDE del PRI, Ma. Patrocinio Lira, el Senador de la República, Pepe Olvera, así como los Diputados Federales, Claudia Anaya, Benjamín Medrano y Araceli Guerrero.

De igual forma estuvieron presentes los Diputados Locales encabezados por su Coordinador, Gustavo Uribe Góngora y los Presidentes Municipales, coordinados por el alcalde Pepe Haro, así como expresidentes del CDE, dirigentes de sectores y organizaciones e integrantes del CDE del PRI.