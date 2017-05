MONTE ESCOBEDO

promesas incumplidas. . . en campaña la actual presidenta municipal prometió abrir una escuela de educación superior de la UAZ, lo recuerda amigo lector. . . pero el 3 de abril de 2017 según aparece en el portal oficial de la Presidencia Municipal. . . después de haber realizado un estudio personal de la UAZ informan que no es factible abrir ninguna opción para estudiar alguna carrera, (nota publicada en la página 5, tal cual). . . la cuestión es que y la promesa de la presidenta donde quedo, este suceso me hace recordar aquella anécdota del candidato que llego al pueblito a realizar su mitin y les dice “les prometo construirles un puente, a lo que la ciudadanía le grita: ¡no tenemos río!, y él contesta también les construiré un río que vaya de aquí para arriba y le vuelven a gritar ¡la ley de la gravedad no lo permite y el responde ¡esa ley la derogamos!. . . mi pregunta cómo cumplirá su prometa la alcaldesa?. . . qué fácil es engañar a la ciudadanía demostrando un desconocimiento total de las realidades de su municipio, que falta de sensibilidad política y de honestidad, como dijeran en un programa de televisión ¡LASTIMA MARGARITO!. . . porque las opciones de asistir a semiescolarizados ya estaban desde antes, en fin que como dice el refrán “el prometer no empobrece, el cumplir. . . es lo que en Monte Escobedo NO SE DA. . . ha pero eso si están promoviendo con todo la unidad familiar y si no la cree cheque esto, en el patronato de la feria de primavera Monte Escobedo 2017, del cual un sobrino de Jorge es el presidente el joven Luis Gamboa Bañuelos, le concesiono el rodeo de feria al señor Jorge Gamboa esposo de la presidenta municipal. . . POR CIERTO Monte Escobedo muy bien en índices de educación media superior, un reconocimiento al magisterio en general desde preescolar hasta nivel medio superior. . .

TEPETONGO

QUE SI. . . QUE NO. . . Hay quien afirma que por esta vez la Liga de beisbol de Baldwin Park, California no estará visitando Tepetongo, que porque no hay quien organice el evento ya tradicional, ojala sea solo un rumor y que el equipo del edil Fili Venegas nos de la sorpresa de que tendremos nuevamente entre nosotros a los ya conocidos jugadores de la liga que cada año desde nos visitan y conviven con la afición de Tepetongo y la región. . .

JEREZ

Con todo. . . y en blanco se llevó a cabo la Feria de Primavera que cada año deleita a propios y extraños llevando un ambiente de diversión y de convivencia aunque a veces no muy familiar. . . un reconocimiento al esfuerzo que realizara el comité organizador y desde luego el Ayuntamiento que encabeza el edil Fernando Uc Jacobo. . .