DURANTE LA FERIA DIFERENTE, LLAMA SEDIF A LA JUVENTUD DE TEPETONGO A DECIDIR ACERTADAMENTE Y REFORZAR VALORES

Tepetongo, Zac.- La Feria DIFerente llegó a este municipio, lo que permitió a la ciudadanía tener acceso a información, trámites y servicios, que otorgan las instancias de los tres órdenes. Cerca de 40 módulos y unidades de servicios médicos de la Secretaría de Salud (SSZ) y Sistema Estatal DIF estuvieron presentes; además de un módulo para expedición gratuita de actas de nacimiento, a fin de facilitar a la ciudadanía cumplir con requisitos o reglas de operación para acceder a algún programa. Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del DIF Estatal Zacatecas, invitó a las y los habitantes a aprovechar esta feria de oportunidades y constatar esta cercanía con la gente y reconoció que en Tepetongo prevalece un ambiente de paz y armonía. Acompañada por el alcalde Filiberto Venegas Nava; la presidenta del DIF Municipal, Paula González de la Torre; Cuauhtémoc de la Torre Flores, de Sedesol estatal; Cliserio del Real, subsecretario del SNE, y la diputada Patricia Hernández Vaca, recorrió los módulos y entregó paquetes de aves de traspatio. Posteriormente, participó en actividades de reforestación en el Jardín Principal y en la preparatoria Salvador Vidal, donde se reunió con las y los jóvenes, a quienes exhortó a tomar decisiones acertadas y reforzar los valores que sus familias les han inculcado. Les dijo que están en una edad en la que deben tomar decisiones importantes que serán cruciales en su vida, por lo que les pidió no involucrarse en actividades delictivas que pueden cambiar drásticamente su existencia. “No permitan que eso pase, no se involucren con la delincuencia, porque si se involucran, muchas veces quienes sufren las consecuencias no son solamente ustedes, son sus familias”, manifestó. Los invitó a ser proactivos y cada vez mejores, a que con sus acciones logren que su vida sea algo extraordinario, porque las vidas extraordinarias son de aquellos que adquieren los valores, los protegen, defienden y, en su momento, los transmiten a sus hijos. El alcalde Venegas Nava agradeció a la titular del DIF Estatal el llevar a todas las dependencias del gobierno a su municipio y acercar a las y los ciudadanos los programas que les significarán un beneficio. Cristina Rodríguez de Tello expresó que la Feria DIFerente es para que se acerquen y conozcan los diversos apoyos a los que pueden acceder, tales como becas para estudio, apoyos para proyectos productivos, para jóvenes emprendedores, entre otros. Finalmente, las autoridades y la población realizaron un recorrido por la institución, junto con Imelda Muro Guzmán, directora del plantel, y participaron en la jornada de reforestación de dicho centro educativo.