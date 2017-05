EDITH MÁRQUEZ Y ANA BÁRBARA DAN ESPECTACULAR CONCIERTO PARA FESTEJAR A LAS MAMÁS ZACATECANAS

Zacatecas, Zac.-Talento y belleza derrocharon Edith Márquez y Ana Bárbara en el espectacular concierto del Par de Reinas, que el Gobernador Alejandro Tello y la Presidenta Honorífica del DIF Estatal, Cristina Rodríguez de Tello, organizaron para festejar a las mamás zacatecanas.

Miles de madres de familia disfrutaron la presentación de las dos excelentes cantantes, quienes interpretaron melodías que han sido éxitos nacionales e internacionales; temas bailables, con mariachi, banda y otros más románticos integraron su repertorio.

Una agradable noche disfrutaron las mamás zacatecanas, quienes durante más de dos horas corearon temas como Me asusta, pero me gusta; Por qué te conocí; Trampa Maldita; Cómo me haces falta; Bandido; Ese Beso; Mi Error, Mi Fantasía; Mírame; Y lo Busqué; entre muchas más