“CORAZON A LA MITAD”

YA NUEVE AÑOS HAN PASADO DESDE TU PARTIDA Y NO PUEDO ACOSTUMBRARME A TU AUSENCIA, LA MUERTE LLEGO DE IMPROVISO Y TE QUITO DE MI LADO MADRE MIA, MI PILAR, MI ALIENTO DE CADA DIA, SI AL MENOS HUBIERA PODIDO DESPEDIRME DE TI, HABERTE DICHO TODO LO QUE NO TE DIJE, GRITARTE EN VOZ ALTA LAS PALABRAS NO DICHAS Y DEJARTE IR SIN QUE SE HUBIERA QUEDADO NADA PENDIENTE, HABERTE DADO UN ABRAZO INTENSO PARA DEJARTE IR EN ESE TREN QUE TE ALEJO DE NOSOTROS PARA SIEMPRE. FUE UN FINAL TAN BRUSCO E INESPERADO. A VECES LA MUERTE PUEDE SER UN ALIVIO A ALGUNA ENFERMEDAD QUE SE PADECE Y LO PODEMOS TOMAR COMO RENDICION PERO YO NO ESTABA PREPARADA PARA TU PARTIDA, PERDERTE MADRE HA SIDO PARA MI ALGO TAN TRAUMATICO POR QUE FUE DE UN DIA PARA OTRO TE FUISTE MALITA Y YA NO REGRESASTE, ME SUMI EN UNA CARGA EMOCIONAL QUE ME DEVASTO, NO EH PODIDO SUPERAR EL DUELO ES POR ESO QUE NO HE PODIDO ACEPTAR TU PARTIDA, MI CEREBRO ES MAS EMOCIONAL QUE RACIONAL Y CIERRO LOS OJOS Y AUN PUEDO VERTE, ME DEJASTE HUERFANA, TENGO MUCHAS NECESIDADES DE TI, TENGO UN ENORME VACIO EN TODAS LAS NECESIDADES QUE ANTES ERAN TAN COTIDIANAS, AHORA TODO ES UNA AUTENTICA HERIDA. A VECES TE PIDO A GRITOS Y EN SUEÑOS VIENES A DAR CONSUELO A MIS SUPLICAS, A MIS DIAS DE ANSIEDAD, INCONSIENTEMENTE SE LO QUE SI ESTUVIERAS A MI LADO ME DIRIAS PERO NECESITO DE UN EMPUJON Y ES CUANDO VIENES A MIS SUEÑOS PARA DARME LA PAZ QUE NECESITO, ES HAY DONDE PUEDO VERTE Y TOCARTE POR MOMENTOS BREVES Y EFIMEROS…SIENTO TANTO ALIVIO. EN ESE MOMENTO PUEDO LIBERARME DEL DOLOR QUE ME CONSUME DIA A DIA POR NO TENERTE A MI LADO, SE QUE NO DESEAS VERME SUFRIR ME LO HAS DICHO EN SUEÑOS, SE QUE NO DEVO DE SER EGOISTA Y DEVO PERMITIRTE AVANZARY LIBERARTE, SE QUE DEVO DE BRINDARTE LA DESPEDIDA Y CERRAR ESTE CIRCULO DE DOLOR ACEPTANDO TU MUERTE PERO ES MUY DOLOROSO NO TENERTE MAS, ME HACES TANTA FALTA QUE NO PUEDO EXPLICAR COMO ME SIENTO, NUEVE AÑOS MADRE MIA SIN TU CALOR, SIN TU AMOR, SIN TU CONSEJO, DIARIO ME PREGUNTO COMO SE PUEDE VIVIR SIN SU MADRE UNO Y NO ENCUENTRO RESPUESTA MAS QUE MIS LAGRIMAS INUNDANDO MIS OJOS. ME ILUSIONA PENSAR QUE ALGUN DIA NO MUY LEJANO TE VOLVERE A VER.